Prim borcunda öncelik taksit

Belediyelerin SGK’ya 100 milyar TL’ye yaklaşan sigorta prim borçlarının tahsilatında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel yönetimleri zora sokmayacak formüller üzerinde çalışıyor. Muhalefetin propagandasının aksine önce borçlu belediyeye önce nasıl bir ödeme düşündüğü sorulup buna göre önerilerde bulunulacak. Prim borçlarının yüzde 67,7’si CHP’nin yönetimindeki Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli belediyesine ait.

SOMUT ADIMLAR GELECEK AY

Borcun tahsilatı için bakanlık ilk uyarıları yaparken ödemelerin gerçekleşmemesi durumunda somut adımlar ağustos ayında gelecek. Bu kapsamda ilk plan belediyelerde borçları nakit tahsil etmek. Ağustos ayında başlaması planlanan takvime göre belediyeler ile masaya oturulacak. Taksit seçeneğinin de masada olacağı bildiriliyor. Belediyelerin taksitlendirmeyi kabul etmeleri durumunda ekonomik olarak da zorlanmayacaklarına dikkat çekiliyor.

TAŞINMAZLAR İLE BORÇ SİLME

Ödeme yönteminde sıkıntı çeken ya da farklı bir yöntem isteyen belediyelere ise borcuna karşılık belediye taşınmazları ile borç silme yöntemi sunulacak. Ödemede yine sıkıntı çekilmesi durumunda, son seçenek olarak icra yöntemi ya da borcu kaynağında kesme yöntemine gidilecek. Bu seçeneğe gelmeden, borçların kapanması ve ödeme yönteminin belirlenmesi hedeflenecek.







