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Provokasyonun adresi bu kez Ankara: Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Kahramanmaraş merkezli depremleri bahane ederek provokasyona girişti. Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Merttürk, polis müdahalesiyle karşılaşınca emniyet güçlerine saldırdı. Polisin uyarılarına aldırmayan Merttürk, "Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum" dedi.

22:36 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hükümete yönelik provokasyon çabalarına bir yenisi daha eklendi.


Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay’da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin." diye seslendi.

'Yakana da böyle yapışıyorum'

Uyarılara aldırmayan Merttürk, daha sonra
"Buradan gitmiyorum. Yakana da böyle yapışıyorum"
diyerek yanında bulunan polise saldırdı.

Gözaltına alındılar

Yaşanan arbede sonrası Merttürk'ün de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.





#Ankara
#Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk
#Gözaltı
#Provokasyon
1 saat önce
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Provokasyonun adresi bu kez Ankara: Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı
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