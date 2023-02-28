Provokasyonun adresi bu kez Ankara: Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk polise saldırdı

Ankara'da izinsiz basın açıklaması yapmak isteyen Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, kendisini uyaran polis ekiplerine "Bugün burada bu eylem yapılacak. Biz 23 gündür Hatay’da dayanışmayı örenleriz. Siz kimsiniz? Defolun gidin." diye seslendi.