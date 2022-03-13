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ISPARTA

Köpekten kaçan üniversiteli Rabia otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti: Gözaltına alınan sürücü serbest bırakıldı

Isparta'da köpekten korkarak yola fırlayıp otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı (20) hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Merkezi DHA
Rabia Kallı kimdir neden öldü? Gözaltına alınan sürücü hakkında karar
Rabia Kallı

Olay, 5 Mart’ta akşam saatlerinde İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile yurda dönerken köpek sesinden korkarak yola fırladı. Yoldan geçen A.Y.'nin kullandığı otomobil, Kallı'ya çarptı.

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SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Kallı, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Rabia Kallı'nın 11 Mart'ta tedavisinin 7'nci gününde hayatını kaybetti.

Kallı'nın ölümünün ardından otomobil sürücüsü A.Y., dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Isparta'da korkunç olay: Üniversiteli Rabia köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı
GÜNDEM
Isparta'da korkunç olay: Üniversiteli Rabia köpekten kaçarken otomobilin altında kaldı

Sokak köpeğinden kaçarken araba çarpmıştı: Rabia Kallı'dan acı haber
FOTOĞRAF 6
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Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
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Aslen Denizlili olan Kallı'nın ailesinin Muğla'nın Milas ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
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6 Mart'ta İstanbul Caddesi'nde sokak köpeğinden korkarak yola atlayan Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanmıştı.
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112 Acil Sağlık ekiplerince SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Kallı, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
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Sokak köpeğinden kaçarken araba çarpmıştı: Rabia Kallı'dan acı haber
Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan üniversite öğrencisi Rabia Kallı, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


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