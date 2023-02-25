Radyo hayata bağladı

Asrın felaketinde ‘radyo’ bilgi edinmede önemli rol oynadı. İnternette yaşanan yoğunluk ve elektrik kesintileri nedeniyle deprem bölgesinde halk radyo dinleyerek gelişmelerden haberdar oldu. İletişim ve enerji altyapısına ilişkin hasar hızla onarılırken depremin ilk günlerinde radyo kullanımını arttı. Yıkılan binalarla birlikte baz istasyonlarının da hasar görmesi nedeniyle cep telefonlarının, elektrik kesintileri nedeniyle ise tablet ve bilgisayar şarj sorunları nedeniyle vatandaşların imdadına radyolar yetişti. Bölgede önce araçlara ardından çadırlara sığınan depremzedeler gelişmeleri radyolardan takip etti. Köylere giden yardımlarda ise bazı vatandaşlar haberleri takip edebilmek için sağlam kalan radyoları için pil talep ettiği kaydedildi.