Restoranda savcıya saldırı iddiası

Ordu’da gittiği bir restoranda işletme sahibiyle tartışan cumhuriyet savcısı ve ailesi saldırıya uğradı. İddiaya göre Ünye'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mücahid Şamil Koca, ailesi ile birlikte gittiği Aybastı ilçesinde tavsiye üzerine bir restorana girdi. Koca, servis süresi ve restoran çalışanlarının agresif tavırları nedeniyle işletme sahibiyle konuşmak istedi. Ancak konuşma kısa sürede arbedeye dönüştü. Savcı Koca'nın 9,5 aylık çocuğu ve kayınvalidesi, işletme çalışanlarının saldırısı sırasında yere düşerek yaralandı. İşletmeye ait kameraların kayıtlarında da bazı kişilerin Savcı Koca'nın üzerine yürüdükleri görüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan 15 kişiden 12’si serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, savcı ve ailesine yönelik saldırıyı kınadı.