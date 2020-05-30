Riva deresi siyaha dönmüştü: Bakanlık harekete geçti
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, fabrikaların atıkları ve temizlik çalışmalarının yapılmaması nedeniyle renk değiştiren Riva Deresi'nde incelemelerde bulundu. Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.
İstanbul Beykoz'da Riva Deresi kirlilik nedeniyle özellikle son bir aydır siyaha döndü. İçler acısı hali nedeniyle derede balık kalmadığını, kötü kokudan rahatsız olduklarını söyleyen çevre sakinleri, defalarca İBB yetkililerine talepte bulunmalarına rağmen kimsenin bir faaliyette bulunmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istemişti. Doğa katliamının ardından İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti.
Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Ayrıca , derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.
Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.
Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.