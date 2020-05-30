Riva deresi siyaha dönmüştü: Bakanlık harekete geçti

Öğümce Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, Diğer köylerde fabrikalar var. Aynı zamanda arıtma tesisleri var. Bunların arıtmaları olmadığı için bu pis sular dereye akıyor. Burada balıklar yaşardı. Derenin içi kaynıyor. Koronavirüsten kendimizi korumaya çalışırken bir de bu çıktı. İnanın bu virüsten daha kötü. Yapılan hiçbir şey yok.