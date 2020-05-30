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İSTANBUL

Riva deresi siyaha dönmüştü: Bakanlık harekete geçti

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, fabrikaların atıkları ve temizlik çalışmalarının yapılmaması nedeniyle renk değiştiren Riva Deresi'nde incelemelerde bulundu. Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.
Ekipler, derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

İstanbul Beykoz'da Riva Deresi kirlilik nedeniyle özellikle son bir aydır siyaha döndü. İçler acısı hali nedeniyle derede balık kalmadığını, kötü kokudan rahatsız olduklarını söyleyen çevre sakinleri, defalarca İBB yetkililerine talepte bulunmalarına rağmen kimsenin bir faaliyette bulunmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istemişti. Doğa katliamının ardından İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti.

  • Ekipler, Ömerli Barajından başlayarak Karadeniz'e dökülen dere güzergahı üzerinde bulunan fabrikaların, İSKİ'nin arıtma tesislerinin ve sitelerin yer aldığı 43 farklı noktada denetim gerçekleştirdi. Ayrıca , derenin birçok noktasından laboratuvar ortamında incelemek üzere numune aldı.

Riva Deresi'nin hali içler acısı: Bir ayda simsiyah oldu
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Derenin yaklaşık 30 kilometrelik bölümündeki kirlilik daha önce de defalarca gündeme gelmişti. Su yüzeyinde kabarcıklar görülürken, dereden zaman zaman koku da yükseliyor. Dere kenarındaki Öğümce Mahallesi ve Bozhane Mahallesi sakinleri tedirgin. Onlar derenin eski günlerine kavuşmasını istiyor.
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Öğümce Mahallesi'nde yaşayan Metin Türk, Diğer köylerde fabrikalar var. Aynı zamanda arıtma tesisleri var. Bunların arıtmaları olmadığı için bu pis sular dereye akıyor. Burada balıklar yaşardı. Derenin içi kaynıyor. Koronavirüsten kendimizi korumaya çalışırken bir de bu çıktı. İnanın bu virüsten daha kötü. Yapılan hiçbir şey yok.
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Şu an kurbağa sesi de yok. Gerçekten çok üzücü bir durum. Hiçbir yetkili gelmiyor. Ömerli'den Riva'ya kadar 28 kilometre bir dere. Çok güzel yeşilliğin içinde ama akan su insanı tedirgin ediyor ifadelerini kullandı.
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Nuray Yılmaz, Bu derenin durumu içler acısı. Burada tarımcılık ve hayvancılık var. 15-20 gün sonra büyükbaş hayvanlar dereye serinlemek için gelecek. O zaman ne olacak? Sağlığımız için burası çok önemli. Simsiyah hiçbir berraklığı kalmamış diye konuştu.
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Bir diğer mahalle sakini, Ben 58 yaşındayım. Eskiden derenin suyunu içiyordum. Balık tutup satardım. Şimdi bırak balığı, kurbağa dahi yok. Son 15-20 yıldır perişan haldeyiz. Hayvanlar için yakınıyorduk artık insanlar etkilenmeye başladı şeklinde konuştu.
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Beykoz Belediyesi yetkilileri, bölgede bulunan İSKİ Atık Su Arıtma Tesisi'nin kapasitesinin artan nüfusla birlikte yetersiz kaldığını ve bu nedenle atık suların dere suyuna karıştığını belirtirken, bölgedeki bazı fabrikaların da kimyasal atıklarını kaçak şekilde dereye bıraktığı öne sürüldü. Riva deresiyle ilgili önümüzdeki günlerde çalışma başlatılacağı öğrenildi.
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Riva Deresi'nin hali içler acısı: Bir ayda simsiyah oldu
İstanbul Beykoz'da Riva Deresi kirlilik nedeniyle özellikle son bir aydır siyaha döndü. Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen derenin hali içler acısı. Balık kalmadığını, kötü kokudan rahatsız olduklarını söyleyen çevre sakinleri, defalarca İBB yetkililerine talepte bulunmalarına rağmen kimsenin bir faaliyette bulunmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istiyor.

Numuneler test edilecek

Alınan numunelerin, biyolojik ve kimyasal oksijen ihtiyacı, katı madde parametreleri, azot ve fosfor miktarları laboratuvarda incelendikten sonra rapor hazırlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Denetimler sonucunda yönetmeliğe uymadığı belirlenen fabrika, tesis ve işletmelere cezai işlem uygulanacak.

Günden güne kirlenen Riva Deresi için İBB'nin adım atması bekleniyor
GÜNDEM
Günden güne kirlenen Riva Deresi için İBB'nin adım atması bekleniyor

Dereye bağlı 2 endüstriyel tesisin arıtma sistemlerinin bulunduğu, bunlardan uygunsuzluk tespit edilen bir tesisin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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