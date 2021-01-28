Gündem Rivada kıyıya sürüklenen gemi kurtarıldı
İSTANBUL

Riva'da kıyıya sürüklenen gemi kurtarıldı

Riva açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendikten sonra kıyıya yakın mevkide demir atan Panama bandıralı kargo gemisi kurtarıldı.

Haber Merkezi DHA
Riva’da karaya oturan gemi römorkör ile çekildi.
Riva’da karaya oturan gemi römorkör ile çekildi.

Beykoz Riva açıklarındaki gemide bulunan personelle iletişim halinde olan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, olumsuz hava koşulları ve gemidekilerin durumunun iyi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarına gece saatlerinde ara vermişti. Ekipler ve kurtarma römorkörleri, geminin demir attığı mevkide gece saatlerinde gelişebilecek olumsuzluklara karşı hazır durumda bekletilmişti.

Havanın aydınlanmasıyla yapılan durum değerlendirmesinin ardından kurtarma çalışmalarının başlatıldı. Bölgede ekipler kurtarma çalışmalarına başlamak için hazırlık yaptı.

İHA
Beykoz Riva’da makine arızası ve şiddetli fırtına sebebiyle kıyıya sürüklenerek karaya oturan kuru yük gemisi römorkör ile çekildi.
  • Nene Hatun Acil Müdahale gemisi boş kuru yük gemisine zincir bağladı. 10.30 sırlarında gemi bulunduğu yerden çekilerek açığa alındı.

Gemiyi kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı TCSG-906 Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Kurtarma çalışmaları havadan fotoğraflandı.

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