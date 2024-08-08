Türkiye, son günlerde sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim engelini tartışıyor. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ise internet sitesinde yeni bir erişim engeli kararını daha duyurdu. Özellikle çocuklar arasında popüler olan ve 15 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan Roblox platformuna da erişim engeli getirildi.





Roblox neden yasaklandı?





Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine Roblox'un engellendiğini açıkladı.





Eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bunlara teşvik amaçlı çocukların katılımını sağlamak amacıyla "robux" isimli oyun parasının bot hesaplar tarafından dağıtılması da erişimin engellenmesine nedenlerden biri.





Roblox'taki söz konusu içeriklerin denetlenmesinin mümkün olmaması nedeniyle erişim engelinin getirildiği belirtildi.





Pedofili sorunu





Öte yandan, oyun platformu kimliksizleştirme, cinsiyetsizleştirme ve LGBT propagandası sebebiyle çokça şikayet alıyordu..





New York merkezli Bloomberg, bir süre önce Robox tehlikesine dikkat çeken bir belgesel hazırlamıştı. Dünyayı şoke eden "Roblox'un Pedofili Sorunu" isimli belgesel uzun süre gündemde kaldı.





Güvenlik uzmanları, Roblox'ta zararlı içerikleri takip etmenin diğer çevrimiçi platformlara göre daha zor olduğunu söylüyor.









Roblox nedir?





Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi deneyim platformu ve deneyim oluşturma sistemidir.





Kullanıcıların deneyimlerini programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan deneyimleri oynamasına olanak tanır.





Roblox, 16 yaş altı çocukların çoğunlukta olduğu bir kitleye sahip oyun platformu olarak da biliniyor.











