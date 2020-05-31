Roma döneminde yapılan tarihi sarnıç kaderine terk edildi

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Gazeteci Yüce Katırcıoğlu'na mason ve FETÖ kumpası

Masonlar hakkında suç duyurusunda bulunan emekli yüksek fizik mühendisi ve eski gazeteci Yüce Katırcıoğlu'nun başına gelmeyen kalmadı. Katırcıoğlu, FETÖ’cülerin kararı ile “akıl hastası” iddiasıyla Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesindeki Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Birimi (YGAP)’de tutuluyor. Çevresi, Katırcıoğlu’nun hayatından endişe ediyor.