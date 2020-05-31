Roma döneminde yapılan tarihi sarnıç kaderine terk edildi

Tarihi sarnıç, bakımsızlık ve çarpık yapılaşma nedeniyle yok olma tehdidi ile karşı karşıya. Cedit Mahallesi Tepeli Sokak üzerinde bulunan İn Bayırı Sarnıcı'nın, Nikomedya (İzmit) şehrinin su ihtiyacını karşıladığı biliniyor.
ROMA DÖNEMİNDE YAPILAN İKİNCİ BÜYÜK SU KEMERİ
- Roma döneminde yapılan ikinci en büyük su kemeri ile yaklaşık 22 kilometre uzaklıktaki Paşasuyu’ndan su taşındığı belirtiliyor. Toplam 21 su kemerinin birleştirilerek oluşturduğu su kanalının büyük bir kısmı zamanla yok oldu. Varlığını sürdüren İn Bayırı Sarnıcı ise bakımsızlık ve çarpık yapılaşma tehdidi altında yok olmayı bekliyor. Kısmen toprağa gömülü olan sarnıcın üzerine geçmiş yıllarda gecekondular inşa edilmiş, hatta bazı kısımları tuğlalar ile kapatılarak madde bağımlıları ve evsizlerin kaldığı yerler haline gelmiş durumda.