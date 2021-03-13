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ANKARA

Roman açılımına uzatma

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, Kovid-19 salgınından dolayı sekteye uğraması nedeniyle 2024’e uzatılıyor.

Osman Özgan Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi, Kovid-19 salgınından dolayı sekteye uğraması nedeniyle 2024’e uzatılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın genelgesi ile 2016’da yayınlanan eylem planında, 2019’da 2. aşamaya geçilmişti.

ROMAN MAHALLELERİ DEĞİŞİMİ HİSSEDECEK

Edinilen bilgilere göre, önceki gün bir grup AK Parti milletvekili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi. Toplantıda söz konusu strateji belgesi 2024 yılına kadar uzatıldı. AK Parti kurmayları, “Bu yıl, Romanlar adına farkındalık yılı olacak. Romanlar mahallelerinde o değişimi hissedecek.” dedi. Strateji belgesi doğrultusunda bugün İzmir’de ‘Bal ormanı’ projesinin startının verileceğini vurgulayan kurmaylar, “Bu proje, dezavantajlı kadınlara yönelik yaptığımız çalışmaydı. Sosyal kalkındırma ve toplumdaki kadının yerini artırmak için istihdam önemli” diye konuştu.

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