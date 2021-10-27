Gündem RTÜKten 4 yayın kuruluşuna ceza
YEREL GÜNDEM

RTÜK'ten 4 yayın kuruluşuna ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX TV, Tele 1, Halk TV ve Kudüs TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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Haber Merkezi AA
RTÜKten 4 yayın kuruluşuna ceza
RTÜK'ten 4 kanala ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK), yayın ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle FOX TV, Tele 1, Halk TV ve Kudüs TV'ye müeyyide uygulandı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, FOX'taki "Elkızı" dizisinin bazı sahnelerini inceleyen Üst Kurul, evcil bir köpeğin silahla öldürülmesi ve çok sayıda kadına şiddet görüntülerinin yer alması nedeniyle, yapılan oylama sonucu yayıncı kuruluş FOX'a idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Üst Kurul üyeleri, Tele 1'in "18 Dakika" programında, Merdan Yanardağ'ın yayındaki bazı ifadeleri nedeniyle yayın ilkesi ihlali yapıldığına karar vererek, Tele 1 hakkında idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

RTÜK'ten 4 kanala ceza
RTÜK'ten 4 kanala ceza

Halk TV'deki programlara ceza

Halk TV'nin "Açıkça", "Medya Mahallesi", "Sözüm Var" programları ile "Kayda Geçsin" ve "Perdenin Önü Arkası" isimli programları hakkında hazırlanan uzman raporlarını görüşen RTÜK, yapımlardaki yayın ilkesi ihlallerini inceledi.

"Açıkça", "Medya Mahallesi", "Sözüm Var" programlarında bazı kamu kurumlarına iftira atıldığını belirleyen RTÜK, "Perdenin Önü Arkası" programındaki birtakım söylemleri de yasa ihlali olarak değerlendirdi.

RTÜK, "Kayda Geçsin" programında moderatör Özlem Gürses'in bazı açıklamalarının, sorumlu yayıncılık anlayışıyla bağdaşmadığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e hakarete ceza

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonunun başvurusunu değerlendiren RTÜK, Kudüs TV'de yayınlanan "Üçüncü Göz" programını inceledi.

Yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hakaret edildiğinin tespit edilmesi üzerine, yayıncı kanala idari para cezası verildi.

RTÜK Başak Demirtaş'ın sözleri nedeniyle Fox TV hakkında inceleme başlattı
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