Rumlardan PKK paneli

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Lefkoşa'da Türkiye karşıtı panel düzenledi. Türkiye düşmanlarının bir araya geldiği panelde 'Türkiye'nin yaptığı operasyonlar, terör örgütü PKK'nın siyaseti ve Avrupa'nın PYD/PKK politikaları' konuşuldu. PKK-Rum ortaklığına dönüşen panele PYD Dış İlişkilerden Salih Müslim, Kürt Ulusal Kongresi (KNK) Üyesi Demir Çelik'in yanısıra Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kostas Mavridis, Siyasi Sosyalist Parti olan AKEL’in Genel Komite Üyesi İlias Dimitrious, EDEK Sol Partisi’nin Milletvekili Kostis Efstathiou ve YEŞİLLER Partisi Genel Başkanı Giorgos Perdikis katıldı.

Salih Müslim

TERÖRİSTİ ANARAK BAŞLADI

PKK'ya yakınlığıyla bilinen Demir Çelik, konuşmasının başında “Her şeyden önce Kıbrıs ve PKK şehidi Theofilos Georgiadis’i anıyorum” diyerek Türk devletinin PKK'ya karşı devam eden operasyonlarını eleştirdi. Skandal açıklamalarına devam eden Çelik, “Kurtuluş hareketi durumuna gelmiş olan PKK, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü anlayışıyla hepimize umut oluşturdu. Emperyalist ülkeler bu paradigmayı ortadan kaldırmak istiyor. Biz ezilenler, sosyalistler, emekçiler ve devrimciler olarak dayanışarak kazanmanın bir yolunu bulmak zorundayız” diye konuştu.

AP VEKİLİ: TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİL

Sözde Kürdistan’ın nasıl dört parçaya bölündüğünü anlatan Çelik, “Kürdistan sömürge olduğu için 1974’te Kıbrıs işgal edilir, Kıbrıslıların iradesi kırılır. Kürdistan sömürge olmamış olsaydı, Türkiye yayılmacı politikalarıyla hareket etmez, Kıbrıs’ta işgal ve ilhaka uğramazdı. O neden ile Kürdistan’ın özgürlüğe kavuşması da, Kıbrıs’ın özgürlüğü kavuşması da kader birliğinin gereğidir” dedi. Avrupa Parlamentosu Milletvekili Kostas Mavridis, Kürtlerin vermiş olduğu mücadelenin haklı ve meşru olduğunu, PKK’nin bir terör örgütü değil, Kürdistan özgürlük hareketi olduğunu vurguladı. Siyasi Sosyalist Parti olan AKEL’in Genel Komite Üyesi İlias Dimitrious, “Kürtlerin özgürlüğü için yanlarındayız” dedi. Almanya ve Avrupa devletlerinin Erdoğan’ın siyasetine alet olmaması gerektiğini söyleyen Dimitrious, “Biz AKEL partisi ve bir sol parti olarak PKK’nin terör listesinde olmasını istemiyoruz” dedi.

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RUM-PKK ORTAKLIĞI

YEŞİLLER Partisi Genel Başkanı Giorgos Perdikis ise, “Biz hep Kürtlerin yanındaydık ve yanındayız” dedi. Salih Müslim ise, Rojava’daki gelişmeler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Müslim, Kürtler ve Rumların yaşadığı sorunlar arasında empati kurarak, iki halkın ortak mücadele ile özgürleşebileceğini ifade etti.

Teröristlere övgüler

EDEK Sol Partisi’nin Milletvekili Kostis Efstathiou, “Kürdistan’da olduğu gibi Kıbrıs’ta da emperyalist devletler özerk yönetim istemediler. Şu an Rojava’da Demokratik Modernite uygulanıyor. Emperyalist ülkeler bunu yıkmak istiyor ama yıkamayacaklar” ifadelerini kullandı. Efstathiou şöyle devam etti: “Çünkü siz din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın sadece insanlığa önem veriyorsunuz. Sizden öğrendiğimiz bir derstir bu. Latin Amerika halkının sözüyle bitirmek istiyorum: Elimizden alınan toprakta asla barış olmaz. Bu topraklarda hırsızlık ve işgal olduğu sürece hiçbir zaman barış olmayacaktır, ne Kürdistan’da ne de Kıbrıs’ta.”