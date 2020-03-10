Rus Askeri Heyetle ilk görüşme bugün başlayacak

Sakarya'da bir grup genç CHP'li Özkoç'un ahlaksız sözlerine tepki gösterdi

Sakarya'da, CHP seçmeni olduklarını belirten bir grup genç, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ahlaksız sözlerine tepki gösterdi. Grup adına basın mensuplarına açıklama yapan Yeşim İstekertik, 'Cumhurbaşkanı kim olursa olsun, TBMM'de Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret, ne Sakaryamıza ne de partimize yakışmıştır. Engin Özkoç'u bu hareketinden dolayı partili olarak kınıyoruz' dedi.