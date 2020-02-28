Türkiye'den Rusya'ya verilen 3 mesaj: Rus heyet Türkiye'den ayrılacak Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı. Rus tarafından gelen talep üzerine yapılan görüşmenin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 19:09 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 19:28 AA