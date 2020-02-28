Gündem Türkiyeden Rusyaya verilen 3 mesaj Rus heyet Türkiyeden ayrılacak
POLİTİKA

Türkiye'den Rusya'ya verilen 3 mesaj: Rus heyet Türkiye'den ayrılacak

Türk ve Rus heyetlerinin İdlib konusunda yaptığı görüşmede, Rus tarafına, derhal sürdürülebilir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı. Rus tarafından gelen talep üzerine yapılan görüşmenin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Heyetlerin, İdlib konusundaki 3'üncü tur görüşmelerinin 3'üncü günündeki toplantısı Dışişleri Bakanlığında gerçekleşti.

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bugünkü görüşme, Rus tarafından gelen talep üzerine yapıldı.

Türk ve Rus heyetleri arasındaki görüşmelerin ardından Rus heyetin Türkiye'den ayrılacağı bildirildi

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Rus heyete 3 mesaj

  • Görüşmede Rus tarafına, derhal sürdürülebilir bir ateşkes ilan edilmesi, gerginliğin azaltılması ve rejimin Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmesi gereği vurgulandı.

Türk ve Rus heyetleri daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da 2 tur görüşme yapmıştı. İki ülke heyetleri, dün ve önceki gün de Dışişleri Bakanlığında bir araya gelerek, İdlib'deki durumu ele almıştı.

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