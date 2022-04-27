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Gündem Rus milyarder Abramoviçin yatı Eclipse Fethiyede
MUĞLA

Rus milyarder Abramoviç'in yatı 'Eclipse' Fethiye’de

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı 'Eclipse', Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Öte yandan Göcek'teki marinalarda, sahiplerinin Rus olduğu öğrenilen başka lüks yatlar da bulunuyor.

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Haber Merkezi AA
Rus milyarder Abramoviçin yatı Eclipse Fethiye’de
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Dün Marmaris'ten ayrılan 164 metre uzunluğunda ve 22 metre genişliğindeki 6 katlı mega yat, ilçenin turistik mahallesi Göcek açıklarındaki Göcek Adası önlerine demirledi. Yattan zaman zaman botla ayrılan görevlilerin karaya çıktığı gözlendi.

Lüks yat, bölgede tatil yapan yabancı turistler ve vatandaşların ilgi odağı oldu.

30 milyonluk yakıt ikmali sonrası Rus milyarderin lüks yatı Türkiye'den ayrıldı
FOTOĞRAF 6
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Rus milyarder Roman Abramovic’in 1,5 milyar dolarlık lüks yatı Eclipse, sabah saatlerinde Muğla’nın Marmaris ilçesinden ayrıldı.
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Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın birçok ülkesinin yaptırım listesine aldığı Rus milyarder Roman Abramovic’in lüks yatlarından ‘Eclipse’ 22 Mart tarihinde Marmaris Gümrüklü Limanı’na demir atmıştı.
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Abramovic’in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse’nin 22 saat süren 30 milyon TL’lik yakıt ikmalinin ardından limandan ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.
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163.5 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğindeki ‘Eclipse’ dünyanın en büyük yatları arasında yer alıyor. Mega yat askeri füzesavar sistemine de sahip.
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İki helikopter, yüzme havuzu, SPA, 2 sürat motoru, 4 jetski, 2 mini denizaltı bulunan mega yatın dış kısmıysa tamamen zırhlı kaplama olup, camların tamamının kurşun geçirmez özelliği bulunuyor.
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30 milyonluk yakıt ikmali sonrası Rus milyarderin lüks yatı Türkiye'den ayrıldı
Rus milyarder Roman Abramovic'in 1,5 milyarlık lüks yatı Eclipse'nin 22 saat süren 30 milyon TL'lik yakıt ikmalinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinden ayrıldığı, gidiş istikametinin ise belli olmadığı öğrenildi.

2010 yılında yaklaşık 340 milyon avroya mal olduğu belirtilen yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra lüks süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Öte yandan Göcek'teki marinalarda, sahiplerinin Rus olduğu öğrenilen başka lüks yatlar da bulunuyor.

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