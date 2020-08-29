Ruslara ait iki askeri gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Gündem

Skandal ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' ve 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen içerisinde skandal ifadelerin yer aldığı Musa Dinç'in 'Gül ve Düşün' kitabı ile Selma Aydın'ın kaleme aldığı 'Yolsuz Dere' kitaplarına yönelik 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır ve müstehcen tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi. Alınan karar doğrultusunda her iki kitap da açık sergilerde ve seyyar dağıtıcılar tarafından satılamayacak. Teşhir, sipariş ve ilan edilemeyecek. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere gösterilemeyecek. İçerisinde yer alan müstehcen ifadelerin yer aldığı 'Gül ve Düşün' kitabının yazarı Musa Dinç tutuklanmıştı.