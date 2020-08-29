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Gündem Ruslara ait iki askeri gemi İstanbul Boğazından geçti
İSTANBUL

Ruslara ait iki askeri gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı ​​

Ruslara ait iki askeri gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus Donanmasına ait iki askeri bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e açılan savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişi esnasında Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Haber Merkezi DHA
İki Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.
İki Rus askeri gemisi peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.

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Askeri gemilerin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.

Rus savaş gemilerine güvenlik botları eşlik etti.

Yaklaşık yarım saatte FSM Köprüsü altına ulaşan gemilerin güvertesinde silahlı askerlerin olduğu görüldü. Yaklaşık 1 buçuk saatte boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı.

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