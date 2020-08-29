Ruslara ait iki askeri gemi İstanbul Boğazı'ndan geçip Karadeniz'e açıldı
Ruslara ait iki askeri gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Rus Donanmasına ait iki askeri bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'e açılan savaş gemilerinin Boğaz'dan geçişi esnasında Marmara ve Boğazlar Bölge komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu da eşlik etti.
Rus Donanmasının Karadeniz filosuna bağlı olan SB-38 Borda numaralı askeri römorkör ve 908 Borda numaralı Amiral Zakharin adlı mayın tarama gemisi saat 06.45 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na peş peşe giriş yaptı.