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Rusya'dan gelen gemi şiddetli rüzgara yakalandı: Limana çarptı
Rusya'dan yola çıkan ve İstanbul üzerinden Amasra Limanı'na gelen ''Astoria Grande'' isimli yolcu gemisi, şiddetli rüzgara yakalanması sonucu limandaki usturmaçlara çarptı.
11:16 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
Amasra Limanı

Amasra Limanı

Soçi kentinden 2 gün önce hareket eden, 385 Rus turist ve 283 personel taşıyan Panama bandralı gemi, sabah saatlerinde limana girmeye çalıştı.

Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle geminin yan kısmı limandaki usturmaçalara çarptı. 8 usturmaçada hasarın oluştuğu limana demirleyemediği için yolcu ve mürettebatıyla açıkta bekleyen gemide dalgıçlar tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

Sahil güvenlik ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi ve Belediye Başkanı Recai Çakır, liman bölgesine gelerek çalışmaları takip etti.


#"Astoria Grande"
#Amasra Limanı
#çarpma
#hasar
#rüzgar
1 saat önce
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Rusya'dan gelen gemi şiddetli rüzgara yakalandı: Limana çarptı
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