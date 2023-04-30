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Saadet posteri indirdi

Yedili Masa’nın ortak adayının açıklandığı gün Saadet Partisi Genel Merkezi’ne asılan dev Kılıçdaroğlu posteri indirildi. Millet İttifakı’nda Kılıçdaroğlu’nun posterini CHP dışında asan tek partinin Saadet olması tartışmalara neden olmuştu.

Mehmet Güney
04:00 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
7’li Masa’nın ortak adayının açıklandığı gün Saadet Partisi Genel Merkezi’ne asılan dev Kılıçdaroğlu posteri indirildi.

7’li Masa’nın ortak adayının açıklandığı gün Saadet Partisi Genel Merkezi’ne asılan dev Kılıçdaroğlu posteri indirildi.

7’li Masa’nın adayının açıklandığı gün CHP’lilerin bağıra bağıra İzmir Marşı’nı söylediği Saadet Partisi Genel Merkezi’ne Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dev posteri asılmıştı. Kılıçdaroğlu’nun posterini kendi partisi dışında sadece Saadet Partisi asmıştı. Saadet Partisi’nin dış cephesini süsleyen Kılıçdaroğlu posteri geçtiğimiz gün parti binasından kaldırıldı. Saadet dışında İYİ, Gelecek, DEVA ve Demokrat Parti aday olarak Kılıçdaroğlu’nu göstermelerine rağmen poster ve afişlerini binalarına taşımamıştı. Diğer partiler Kılıçdaroğlu’nun posterini asmamayı tercih ederken Altındağ İskitler ’de bulunan Saadet Partisi Genel Merkez’inde asılan poster de önceki gün kaldırıldı.





#Seçim
#Yedili Masa
#Saadet Partisi
#Temel Karamollaoğlu
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