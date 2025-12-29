Safranbolu’da kar nedeniyle çatı ve tenteneler çöktü

Olay, Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamayan iş yerlerine ait çatı ve tenteneler çöktü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.