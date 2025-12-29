Yeni Şafak
Safranbolu’da kar nedeniyle çatı ve tenteneler çöktü

15:2529/12/2025, Pazartesi
IHA
Esnaflar karların temizlenmesi için çalışma başlattı.
Esnaflar karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kar ağırlığını kaldıramayan bazı iş yerlerinin çatıları ile tenteneleri çöktü. Esnaflar da çatı ve tentelerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Olay, Sadri Artunç Caddesi’nde meydana geldi. Yoğun kar yağışının ardından biriken karın ağırlığına dayanamayan iş yerlerine ait çatı ve tenteneler çöktü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

Esnaflar da çatı ve tentelerde biriken karların temizlenmesi için çalışma başlattı.



