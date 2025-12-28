Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kar sebebiyle kapanan yolda ekiplerden vatandaşlara sıcak içecek ikramı

Kar sebebiyle kapanan yolda ekiplerden vatandaşlara sıcak içecek ikramı

23:5628/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kar sebebiyle ulaşıma kapatılan yolda AFAD ve Kızılay ekiplerinden vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikram edildi.

Kastamonu’da yoğun kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların ulaşımına kapatılan Seydiler-İnebolu karayolunda ekipler vatandaşları yalnız bırakmadı. Jandarma ekipleri, ağır tonajlı araç sürücülerini tekrar Seydiler istikametinde yönlendirdi. 

AFAD İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri ise bölgeye gelerek, sürücülere ve yolculara sıcak çorba, çay ve kek ikramında bulundu.

Ekipler, sürücülere kar yağışının yoğunlaştığı Küre mevkiinde dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri ise vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kar küreme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.


#Kastamonu
#Kar
#İkram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Şanlıurfa’da okullar tatil mi 29 Aralık? Şanlıurfa Valiliğinden son dakika açıklama