Yozgat’ta mahalle aralarında kar eğlencesi: Sokaklar kayak pistini aratmadı

Ailesi ve komşularıyla birlikte kar eğlencesine katılan Kadir Dişli, "Yozgat’ta kışlar eskiden daha fazla olurdu. Bu gece de güzel bir kar yağışı var. Çocuklarla, komşularla çıkalım dedik. Karın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarla, komşularla tepsileri, naylonları, poşetleri toparladık. Güzel bir eğlence yapıyoruz" dedi.



