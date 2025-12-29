Yeni Şafak
Yozgat’ta mahalle aralarında kar eğlencesi: Sokaklar kayak pistini aratmadı

Yozgat’ta mahalle aralarında kar eğlencesi: Sokaklar kayak pistini aratmadı

IHA
Yozgat’ta akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları adeta kayak pistine çevirdi. Uzun süredir kar yağışını bekleyen çocuklar ve aileleri, tepsi, naylon poşet ve tahta kızaklarla yokuşlara akın ederek karın keyfini doyasıya yaşadı.

Yağan karla birlikte mahalle aralarında toplanan vatandaşlar, ellerine geçirdikleri çeşitli malzemelerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Kimi zaman düşüp kalkan, kimi zaman da profesyonel kayakçıları aratmayan çocuklar, karın tadını çıkarırken renkli görüntüler ortaya çıktı. Çocukların eğlencesine büyüklerin de katılmasıyla mahalle yokuşları neşeli anlara sahne oldu.

Ailesi ve komşularıyla birlikte kar eğlencesine katılan Kadir Dişli, "Yozgat’ta kışlar eskiden daha fazla olurdu. Bu gece de güzel bir kar yağışı var. Çocuklarla, komşularla çıkalım dedik. Karın tadını çıkarıyoruz. Çocuklarla, komşularla tepsileri, naylonları, poşetleri toparladık. Güzel bir eğlence yapıyoruz" dedi.


Kar yağışını fırsata çeviren Nur Sena Dişli isimli çocuk, "Kar yağdığı zaman direkt çıktık dışarı komşularla beraber çok eğlenceli. Kar halen yağmaya devam ediyor. Umarım da yarın tatil olur" ifadelerini kullandı.


