Sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 yolcuya ait çuvalının içerisindeki bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların zararlı olabileceği değerlendirilerek el konuldu.