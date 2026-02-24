Yeni Şafak
Sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi

10:2224/02/2026, Salı
IHA
Bin 515 kaçak pelüş oyuncak
Adana’da polis ekiplerinin yolcu otobüsüne yönelik yaptığı denetimde bir yolcuya ait çuvaldan çıkan bin 515 adet kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi. Sağlığa zararlı olabileceği değerlendirilen ürünlere el konuldu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yolcu otobüslerine yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 2 yolcuya ait çuvalının içerisindeki bin 515 kaçak pelüş oyuncak ele geçirildi. Oyuncakların zararlı olabileceği değerlendirilerek el konuldu.

2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.



#adana
#oyuncak
#peluş
