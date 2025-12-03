Sigara 8 milyon kişinin katili: Elektronik sigaralar daha az zararlı değil!

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, tütün bağımlılığına ilişkin güncel verileri ve çözüm önerilerini içeren “Yeşilay Türkiye Tütün Raporu 2025”i Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Yeşilay’ın yeni raporu, tütün kullanımının Türkiye’deki yaygınlığını, risk eğilimlerini ve sigara bırakma süreçlerini kapsamlı biçimde ortaya koydu. Raporun en dikkat çekici bulgularından biri, Türkiye’de sigaraya başlama yaşının 16’ya kadar düştüğünü göstermesi oldu. Sigarayı düzenli olarak kullanan bireylerde ortalama kullanım süresi 23 yıl, günlük tüketim miktarı ise 22 adet olarak kaydedildi. Elektronik sigara kullanımındaki artış da raporun kritik bulguları arasında yer aldı. Geleneksel sigaraya alternatif olarak sunulan bu ürünlerin özellikle gençler arasında kullanım oranını yükselttiği kaydedildi.

İLAÇ TEDAVİSİ BAŞARIYI ARTIRDI

Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) verileri, danışanların yüzde 77’sinin daha önce sigarayı bırakmayı denediğini ancak girişimlerin büyük bölümünün bir yıldan kısa sürdüğünü ortaya koydu. Psikososyal destek ile ilaç tedavisinin birlikte uygulanmasının başarı oranını artırdığı belirtilerek, 12 aylık takip sonunda tütün kullanımını bırakanların oranının yüzde 84,8e yükseldiği aktarıldı.

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI MASUM DEĞİLDİR

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün bağımlılığının masum görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, dünya genelinde her yıl 8 milyon, Türkiye’de ise 100 binden fazla kişinin tütün nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı. Elektronik sigaraların “daha az zararlı” olduğu yönündeki algının gerçeği yansıtmadığını belirten Dinç, gençleri hedef alan pazarlama stratejilerine karşı daha sıkı düzenlemeler gerektiğini söyledi.

BİR BEYİN HASTALIĞI

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Tayyib Kadak ise YEDAM’ın ücretsiz ve gizli psikoterapi hizmeti sunduğunu belirterek, bağımlı bireylerin destek almaktan çekinmesinin tedavi sürecini zorlaştırdığını söyledi. Kadak, “Bağımlılık bir irade sorunu değil, bir beyin hastalığıdır” diyerek profesyonel destek ve sürekliliğin önemini vurguladı. Ayrıca YEDAM’a başvuranların yalnızca yüzde 7’sinin sigara kullanımını gerçek bir problem olarak gördüğünü belirtti. Bu durumun, tütün kullanımının toplumda ne kadar normalleştirildiğini gösterdiği ifade edildi.











