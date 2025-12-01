Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Yeşilay'dan dijital bağımlılıklara karşı ortak sorumluluk çağrısı

Yeşilay'dan dijital bağımlılıklara karşı ortak sorumluluk çağrısı

10:571/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, dijital bağımlılıkla mücadelede yükün yalnızca ebeveynlerin omzunda bırakılamayacağını, çocukların korunmasının devletler, kurumlar, platformlar ve teknoloji şirketleri tarafından birlikte üstlenilmesi gerektiğini belirterek, ortak sorumluluk çağrısında bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, dijital bağımlılıkla mücadelede yükün yalnızca ebeveynlerin omzunda bırakılamayacağını, çocukların korunmasının devletler, kurumlar, platformlar ve teknoloji şirketleri tarafından birlikte üstlenilmesi gerektiğini belirterek, ortak sorumluluk çağrısında bulundu. Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, cemiyet alkol, madde, tütün, kumar ve internetle ilişkili bağımlılıklar olmak üzere beş bağımlılığa karşı mücadele etmeye ve farkındalık çalışmalarıyla toplumu bilinçlendirmeye devam ediyor.


Bu kapsamda Antalya'da gerçekleştirilen Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS) Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi, Konferansı ve Fuarı'na katılan Yeşilay Genel Başkanı Dinç, burada "Dijital Pediatri ve Genç Nesil Sağlığı: Nesiller Arası Yaklaşım" başlıklı sunum yaptı.


Dinç sunumunda, dijitalleşmenin çocukların ve gençlerin sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirdi.


Dijital ekosistemin doğrudan bir "sağlık belirleyeni" haline geldiğini ifade eden Dinç, dijital bağımlılık riskleriyle mücadelede yalnızca bireysel farkındalık ya da ebeveyn kontrolünün yeterli olmadığını vurguladı.


"Yeni bir halk sağlığı krizi" olarak tanımladığı dijital bağımlılığa karşı güçlü kurumsal düzenlemelerin aciliyetine işaret eden Dinç, çocukları dijitalden korumanın ortak bir sorumluluk olması gerektiğini sunumunda aktardığı uluslararası gelişmelerle ortaya koydu.


Dinç, dijital bağımlılıkla mücadelede yükün yalnızca ebeveynlerin omzunda bırakılamayacağını, çocukların korunmasının devletler, kurumlar, platformlar ve teknoloji şirketleri tarafından birlikte üstlenilmesi gereken bir toplumsal sorumluluk olduğunu kaydetti.


Ortak sorumluluk çağrısında bulunan Dinç, çocuk ve gençleri koruyan yeni yasal çerçevelerin oluşturulması, platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn onayı zorunluluğu getirilmesi, bağımsız içerik denetim yapılarının oluşturulması, dijital içeriklerde akıllı uyarı ve kullanım sınırlayıcı sistemlerin geliştirilmesi, dijital oyun ve platformların yaş uygunluğuna göre bağımsız şekilde derecelendirilmesi gerektiğini ifade etti.

​​​​​​​


#Dijital Bağımlılık
#Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu (HIMSS)
#Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç
#Yeşilay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR İŞ İLANLARI: Kamu ve özel sektör en az lise mezunu binlerce personel alımı yapıyor: Aralık ayı güncel İŞKUR iş ilanı listesi yayımlandı