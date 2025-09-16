Yeşilay bağımsızlığın sembolü TEKNOFEST'te gençlerle buluşacak

105 yıldır bağımlılıklarla mücadelede öncülük eden Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bu yıl da gençlerin kalbinin attığı yerde; teknoloji ve millî savunma sanayisinde bağımsızlığın sembolü hâline gelen TEKNOFEST’te olacak. Yeşilay, hem bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak hem de teknoloji takımlarının geliştirdiği projelerle gençlere ilham vermek amacıyla dopdolu bir programla festivalde yerini alıyor.





Teknofest Yeşilay standında, Yeşil Sahne’de gençler, ünlü isimlerle buluşacak, fitpodz hız testiyle heyecan yaşayacak, bağımlılık simülasyonu ve oyunlarla farkındalık kazanacak, sürpriz deneyler ve hediyelerle unutulmaz bir deneyim yaşayacak.













YEŞİL SAHNE, İLHAM VEREN İSİMLERİ AĞIRLAYACAK





17–21 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda T8 alanında kurulacak Yeşilay standında ziyaretçileri birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Yeşil Sahne’de Türk Hava Kuvvetleri askerî pilotu, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, milli sporcu Çağan Atakan Arslan ve bilimi eğlenceli deneylerle sevdiren Asitmen gençlerle bir araya gelecek. Bağımsızlık ruhunu uzaya taşıyan Alper Gezeravcı’nın ilham veren konuşması, Asitmen’in bağımlılıkların insan sağlığına etkilerini gözler önüne seren deneyleri ve Atakan Arslan’ın gençlere ilham veren yaşam öyküsü şimdiden büyük merak uyandırıyor.





YEŞİLAY TEKNOLOJİ TAKIMLARI FİNALDE





Festivalde bağımlılıklarla mücadelede gençleri bilinçlendirmenin yanı sıra, üretim ve yenilik alanında onların yanında duran Yeşilay’ın teknoloji takımları da projelerini tanıtacak. “Teknolojiyi Tüketen Değil, Üreten Gençlik” mottosuyla yarışarak finale kalan Yeşilay’ın üç teknoloji takımı da Teknofest’te yer alacak. Afet sonrası psikolojik destek uygulaması psyAI ve dijital detoks uygulaması ile DigiFree Takımı ve yenilikçi insansız araç projeleriyle Hezarfen Takımı Teknofest’te hem yarışacak hem de ilham dolu öyküleriyle gençlerle buluşacak.









YEŞİLAY, BAĞIMSIZLIĞIN SEMBOLÜ TEKNOFEST’TE GENÇLERLE BULUŞUYOR





Yeşilay, “Tam Bağımsız Gençlik” mottosuyla gençleri bağımlılıklardan uzak tutmayı, özgüvenli ve üretken bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor. Teknofest boyunca bilimin, teknolojinin ve bağımlılıklara karşı verilen mücadelenin kalbinin attığı Yeşilay standında genç ziyaretçiler bağımsız bir dünyayı keşfedecek.















