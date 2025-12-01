Yeni Şafak
Kaçakçılara büyük darbe: 2,6 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

17:291/12/2025, Pazartesi
IHA
Kocaeli'nde 2,6 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
Kocaeli’de yapılan operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,6 milyon TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı’nın kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ve Gölcük’te 27-30 Kasım tarihlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından 2 araç ve bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.




#kaçak
#gözlük
#elektronik sigara
#Kocaeli
