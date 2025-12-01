Kaçakçılara büyük darbe: 2,6 milyon TL değerinde ürün ele geçirildi

Ekipler tarafından 2 araç ve bir şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı.

Yapılan kontrollerde, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 600 bin TL olan 500 adet ünlü markalara ait güneş gözlüğü ve 2 bin paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.