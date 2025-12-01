Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Şırnak
Şırnak’ta 10 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

Şırnak’ta 10 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

17:261/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.
Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı operasyonun detaylarını paylaştı.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılara ağır darbe indirildi. Yapılan operasyonlarda, piyasa değeri 10 milyon 887 bin 350 lira olan gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

İstihbarat çalışmaları ve ihbarları değerlendiren ekiplerin 129 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yaptığı geniş çaplı aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza, 48 adet cep telefonu, 31 bin 620 adet bandrolsüz sigara, 533 adet elektronik sigara ve likiti, 3 bin 22 adet çeşitli hırdavat malzemesi, 780 adet tekstil ürünü, 157 adet kozmetik ürün, 232 adet süs ve kozmetik eşyası, 690 adet mutfak eşyası, 503 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan kaçak malzemelerin toplam piyasa değerinin 10 milyon 887 bin 350 lira olduğu belirlendi.

Şırnak Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, kaçak ürünleri gümrük işlemlerine tabi tutmadan ülkeye sokmaya çalışan 129 şüpheli hakkında ilgili cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde adli işlem başlatıldı.



#Şırnak
#jandarma
#kaçakçılık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belli oldu mu?