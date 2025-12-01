Şırnak’ta 10 milyon liralık kaçak malzeme ele geçirildi

İstihbarat çalışmaları ve ihbarları değerlendiren ekiplerin 129 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda yaptığı geniş çaplı aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 3 gram esrar maddesi, 17 adet sentetik ecza, 48 adet cep telefonu, 31 bin 620 adet bandrolsüz sigara, 533 adet elektronik sigara ve likiti, 3 bin 22 adet çeşitli hırdavat malzemesi, 780 adet tekstil ürünü, 157 adet kozmetik ürün, 232 adet süs ve kozmetik eşyası, 690 adet mutfak eşyası, 503 adet çeşitli gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Yapılan çalışma sonucunda ortaya çıkan kaçak malzemelerin toplam piyasa değerinin 10 milyon 887 bin 350 lira olduğu belirlendi.