Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sağlık Bakanı Kocadan YKSye girecek öğrencilere tavsiyeler Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum
EĞİTİM

Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler: Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum

YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca, "Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun" dedi.

Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere iyi dinlenmelerini ve iyi uyumalarını tavsiye etti.

  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulundu ve "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum" esprisinin yer aldığı görseli paylaştı.

Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak
GÜNDEM
Sağlık Bakanı Koca: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak

İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması: Hafta sonu sokağa çıkma yasağında yabancı ve yerli turistler muaf
KORONAVİRÜS
İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması: Hafta sonu sokağa çıkma yasağında yabancı ve yerli turistler muaf

Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı
GÜNDEM
Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı

AYM'den YKS kararı: Yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusu kabul edilmedi
GÜNDEM
AYM'den YKS kararı: Yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusu kabul edilmedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1458
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Haziran koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Ölü sayısı 21, vaka sayısı 1458
Abone Ol Google News
Gereği neyse o yapılacak

Gereği neyse o yapılacak

​MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı seçimi için kararını açıkladı.
Barolar bu terörist avukatlara sessiz

Barolar bu terörist avukatlara sessiz

​Cübbesinin ardına sığınan iki üst düzey DHKP-C'li kıskıvrak...
YSKde sokağa çıkma yasağına ayar

YSK'de sokağa çıkma yasağına ayar

Yasaktan muaf tutulacakların listesi genişledi.

Biz demiyoruz Alman turist diyor

Biz demiyoruz Alman turist diyor

​'Koronaya karşı Türkiye Almanya'dan daha hazırlıklı...'

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Ruhun şad olsun Bahadır

Ruhun şad olsun Bahadır

​Dağlıca şehitleri için sokağa inen gencimizi öldüren alçak bulundu.

​Koronavirüste ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı.

İşgal ettiği bölgelerde maaşları yüzde 150 artırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı beklenen tebliği yayımladı.

​Türkiye düşmanı John Bolton kitabında neler anlattı?
Halaysız düğün olur mu?

Halaysız düğün olur mu?

​Düğün salonlarının açılması için geri sayım başladı.

​4 milyon m2'ye yakın 199 arsa için ihale yapılacak.

İstanbul, Bursa, İzmir ve Aydın'da hissedildi.

​Manisa'da meydana gelen depremden ilk görüntü.

Polis kapıyı açtırınca fazladan 14 yolcu çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.