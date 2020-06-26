Sağlık Bakanı Koca'dan YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyeler: Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum

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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda tek hedef teröristler: Siviller dokunulmazdır

Milli Savunma Bakanlığı, devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'yal ilgili açıklamada bulundu. Yetkililer, "Bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiş, görmeyecektir. Siviller, çevre, tarihi, dini yapılar ve kültürel eserler TSK için dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.