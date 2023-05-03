Sağlık turizmine tesis katkısı

Kocaeli’de turizmin canlanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak Başiskele Termal Tesisinde çalışmalarına devam ediyor. Yeniköy Mahallesi’nde bulunan termal su bölgesinde yapılan tesis tamamlandığında bölgeyi hareketlendirecek. 480 günde yapılması planlanan tesis 10 bin 621 metrekare alanda inşa edilecek. Estetik ve geleneksel mimariyle tasarlanacak tesiste termal havuzlar, hamam, sauna, aile banyoları, dinlenme alanları, eğlence ve etkinlik alanları yer alacak. Tesis tamamlandığında Kocaeli’nin sağlık turizmine önemli katkı sağlayacak ve bölgenin gelişmesine öncülük edecek.