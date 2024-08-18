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Sağlıkçı ebeveynlere esnek nöbet

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, aynı kurumda nöbet usulü ile çalışan eşlerin aile bütünlüğünün korunmasını sağlamak amacıyla nöbet düzenlemelerinde esneklik sağlayacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 18/08/2024 Pazar
Güncelleme: 05:05 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Nöbet düzenlemeleri çocuğu olan sağlık çalışanları için talebi halinde farklı günlerde, çocuksuz sağlık çalışanları için ise yine çalışanın

talebi halinde aynı günlerde yapılacak.


KESİNTİSİZ VE VERİMLİ ÇALIŞMA

Sağlık tesislerinde 7 gün 24 saat özveriyle çalışan sağlık personelinin, aynı kurumda çalışan eşlerinin nöbet düzenlemelerinin, çalışanların iş yaşam kalitesini ve motivasyon düzeylerini doğrudan etkilediği belirtildi. Bu durumun sağlık hizmetlerinin verimliliği açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. Bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla nöbet düzenlemelerinde esneklik sağlanacak. Özellikle aynı kurumda nöbet usulü ile çalışan eşlerin aile bütünlüğünün korunmasına yönelik olarak, çocuğu olan sağlık çalışanlarına nöbet günlerinde farklılık, çocuğu olmayanlara ise nöbet günlerinde aynı gün seçeneği sunulacak.


#ebeveyn
#sağlıkçı
#nöbet
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