Sağlıkçı ebeveynlere esnek nöbet

Nöbet düzenlemeleri çocuğu olan sağlık çalışanları için talebi halinde farklı günlerde, çocuksuz sağlık çalışanları için ise yine çalışanın

Sağlık tesislerinde 7 gün 24 saat özveriyle çalışan sağlık personelinin, aynı kurumda çalışan eşlerinin nöbet düzenlemelerinin, çalışanların iş yaşam kalitesini ve motivasyon düzeylerini doğrudan etkilediği belirtildi. Bu durumun sağlık hizmetlerinin verimliliği açısından da büyük önem taşıdığı ifade edildi. Bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak, sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla nöbet düzenlemelerinde esneklik sağlanacak. Özellikle aynı kurumda nöbet usulü ile çalışan eşlerin aile bütünlüğünün korunmasına yönelik olarak, çocuğu olan sağlık çalışanlarına nöbet günlerinde farklılık, çocuğu olmayanlara ise nöbet günlerinde aynı gün seçeneği sunulacak.