Sağlıklı iletişim mutlu aile okulu” seminerleri “İslam’da aile” programıyla sona erdi

Karatay Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı ve Karatay Kent Konseyi işbirliğiyle hayata geçirilen “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminer dizisinin sonuncusu olan “İslam’da Aile” programı yapıldı.

Bu yıl pandemi sebebiyle dijital platformlardan gerçekleştirilen seminerde Prof. Dr. Saffet Köse “İslam’da Aile” konusunu anlattı.

Büyük ilgi gören programda Prof. Dr. Saffet Köse; ‘İslam’da Aile’ konulu seminerde, mutlu, kalıcı ve huzurlu bir evlilik için dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. İslam’da aile kültürünün çok güçlü olduğunu anlatan Saffet Köse, aile hayatında en güzel örneklerin Kuran’da verildiğini belirtti.

Kur’an-ı Kerim’de en detaylı yer verilen konuların başında evlilik müessesesinin geldiğini kaydeden Köse, yuvanın nasıl kurulacağı, aile içindeki görev ve sorumlulukların neler olduğu, çıkan sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağı, sorunlar çözülemezse evliliğin nasıl sonlandırılacağı gibi konuların kapsamlı bir şekilde katılımcılarla paylaştı.

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HER AİLE KENDİ İÇERİSİNDE DEVLETTİR

Toplumun geleceği için aile kurumunun önemine değinen Prof. Dr. Saffet Köse, ailenin anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük sosyal grup olarak tanımlandığını dile getirerek; “Her aile kendi içerisinde devlettir, çünkü aile kurumsal bir kimliğe sahiptir. Yani toplumun temeli, devletin de temel taşıdır. Ailenin de devlet gibi mutlu ve kalıcı olabilmesi için sağlam temeller üzerine kurulması gerekiyor” dedi.

EŞ SEÇERKEN EN GÜZEL ÖLÇÜT GÜZEL AHLAKTIR

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in hayatından da örnekler vererek, kalıcı ailenin önemine dikkat çeken Saffet Köse, şöyle devam etti: “Aile konusunu iyi anlamak için Kur’an-ı Kerim’in erkeğe, kadına, çocuklara nasıl baktığını iyi bilmek ve anlamak gerekir. Kuran’daki bu bakış sünnette nasıl karşılık bulmuş ve Peygamberimiz nasıl bir aile yapısı inşa etmiştir. Bizler bunları iyi bilmeliyiz. Eğer evlenecek çiftlerimiz dinin iki temel kaynağına göre köklü bir eğitimden geçecek olursa ailenin geleceği sağlam temeller üzerine kurulmuş olur. Evlenecek şahıslar arasında denklik esastır ve Peygamber Efendimiz(S.A.V)’in aile kurarken tavsiyesi ahlakın güzel olmasıdır ve en önemli ölçüt budur. Eğer ahlakı güzelse kadın için de erkek için de esas ziynet odur.”

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İSLAM’IN AİLE HAYATINDA EN SON İSTEDİĞİ YUVANIN DAĞILMASIDIR

Mutlu bir evliliğin sırrının sevgi, saygı ve kalıcılık olduğuna vurgu yapan Köse, “Evliliğin devamı için en az sevgi ve saygı kadar, hatta ondan daha önemli kavramların da bulunması şarttır. Bunlar dürüstlük, fedakarlık, sadâkat, empati, samimiyet, tebrik, takdir etme, değer verme gibi erdemlerdir. Onur kırıcı ve rencide edici davranışlardan uzak durmak gerekir. Allah’ın ve Peygamberin (S.A.V) buyruklarına riayet eden aileler sağlıklı ve sağlam ailelerdir. Görevlerin ihmal edildiği, hakların çiğnendiği, güvenin yok olduğu, saygının kalmadığı, hoşgörünün yitirildiği, sabrın tükendiği, sevgi ve şefkatin yerini sözlü ve fiilî şiddetin aldığı aileler varlıklarını sürdürememektedirler. Burada eşlere önemli görevler düşüyor. Yuvaların dağılması en çok geleceğimizin teminatı olan çocuklara zarar vermektedir ve İslam da boşanmayı son çare olarak görmektedir. Aileler bundan dolayı sabırlı olmalıdırlar ve boşanmayı en son çare olarak görmelidirler” ifadelerini kullandı.

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Mutlu Aile Okulu seminerlerinin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Saffet Köse Karatay Belediyesi’ne aile kavramına olan hassasiyetinden dolayı teşekkür etti. “İslam’da Aile” konulu seminer, katılımcılardan gelen sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi.