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Sağlıkta ortak akıl hamlesi

Sağlıkta ortak akıl hamlesi

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0015/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

AK Parti, sağlık sisteminde kalıcı ve etkili çözümler üretmek amacıyla kapsamlı bir istişare süreci başlattı. Türkiye genelinde yürütülen toplantılarla, sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan akademisyenlere, sivil toplum temsilcilerinden uzman derneklerine kadar geniş bir yelpazede paydaşların görüşleri alınıyor. AK Parti’nin şubatta toplanan son büyük kongresinde oluşturulan Sağlık Politikaları Başkanlığı, sağlıkta tüm paydaşları içine alan kapsamlı bir istişare süreci başlattı. Sağlık Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan’ın ‘ortak akıl’ ilkesiyle yürüttüğü istişare süreci sayesinde, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine dair öneriler, sahadan doğrudan alınan geri bildirimlerle zenginleştiriliyor. Bu doğrultuda yürütülen istişarelerde, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak politikaların çok paydaşlı bir yapı içinde şekillenmesi hedefleniyor.


#AK Parti
#sağlık
#ortak akıl
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