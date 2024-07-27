Sahipsiz köpekler dehşet saçmaya devam ediyor: Üç şehirde aynı kâbus

Sahipsiz köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sürü halinde gezen köpekler, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara saldırıyor.





Türkiye'nin dört bir yanından benzer haberler gelmeye devam ediyor;

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde tarla sulamaya giden Kutbeddin Güneş, kangal köpeğinin saldırısına uğradı.





Yere düşürdüğü adamı defalarca ısıran köpeği, bir otomobil sürücüsü üzerine aracını sürerek uzaklaştırdı.

100'den fazla dikiş atıldı

Başı, boynu, kulakları, ayakları ve parmaklarından yaralanan Güneş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Vücudunda derin yaralar olan adama 100'den fazla dikiş atıldı; kopan kulağı yerine dikildi.

'Tesadüfen yaşıyorum'

Köpeğin çok güçlü olduğunu belirten Güneş, "Beni yere yatırdı, parçalayacaktı. Boynunda tasma da vardı. Tarladan geçen araba olmasa ölecektim. "Tesadüfen kurtuldum" dedi. Güneş, köpeğin sahibinden de davacı oldu.

Beş köpek birden saldırdı

Konya'da Birgül Serin (53), evine doğru giderken 5 sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Kalça kısmından ısırılan Serin, kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.





Canının çok yandığını belirten Serin, "Çocuklar parka gidemiyorlar. Buna bir çare bulunsun" diyerek isyan etti.

Evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı

Antalya'da iş yerinde bir kadın tarafından bakıldığı öğrenilen sokak köpeklerinden birisi, saldırdığı genç kadını baldırından ısırdı.





Hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınırken, çevredeki vatandaşlar köpeklerin çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere herkese saldırdığını belirtti.

Saldırıya uğrayan kişileri suçladı

Diğer yandan olayın meydana geldiği yerde bulunan bir iş yerinde beslendiği belirtilen sokak köpeklerinin daha öncede başta çocuk ve yaşlılar olmak üzere herkese saldırdığı, tüm uyarılara rağmen köpekleri besleyen iş yeri sahibinin saldırıya uğrayan kişileri suçladığı iddia edildi.















