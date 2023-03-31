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Şahlanış dönemine yeni vitrin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şahlanış dönemi” olarak ifade ettiği 14 Mayıs’ta, AK Parti’nin yüzde 50’yi bulacak değişimle seçmen karşısına çıkması bekleniyor. Yenileşmeye ise 3 dönem kuralı kapı aralayacak. AK Parti’de 56 isim 3 dönem kuralına takılıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Şahlanış dönemi” olarak ifade ettiği 14 Mayıs’ta, “yeni vitrin”le seçmenlerin karşısına çıkacak.

İttifakların ardından siyaset dünyasının dikkati 9 Nisan’da Yüksek Seçim Kurulu’na sunulacak milletvekili aday listelerine çevrildi. AK Parti’de değişimin hacmini belirleyecek 3 dönem kuralı konusundaki belirsizlik de kalktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, parti içerisinde büyük bir merakla beklenen 3 dönem kuralıyla ilgili son noktayı koydu. Erdoğan, 3 dönem kuralı nedeniyle listelerde yeni isimlerin yer alacağını söyledi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kurala giren herkesin etkilenip etkilenmeyeceğine açıklık getirmedi.

DEĞİŞİMDE 3 DÖNEM KURALI

AK Parti’de 3 dönem kuralına takılan, içlerinde genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekillerinin de olduğu yaklaşık 56 milletvekili bulunuyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Leyla Şahin Usta, Vedat Demiröz, Grup Başkan Vekilleri Bülent Turan, Yılmaz Tunç da bu isimler arasında. Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz gibi isimler de 3 dönem kuralına takılıyor. Bu isimlerden kaçına yeni dönem vizesi verileceği belirsizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu mesajı ile birlikte AK Parti’de listelere dönük yüksek değişim beklentisi de arttı.

KABİNE İLK YANSIMASI

AK Parti kaynakları seçmenin listelerinde “değişim beklediğini” belirterek yeni listelerde mevcut isimlerin yüzde 50’sinden fazla değişebileceğine işaret ediyor. Erdoğan’ın 3 dönem kuralı yanı sıra kabine üyelerinin deprem bölgesindeki illerden milletvekili adayı yapılacağını açıklaması değişimin diğer ayağı olarak değerlendiriliyor.

MGK toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki toplantı, saat 15.35’te başladı. MGK sonrası yayımlanan bildiride, deprem felaketinin, vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirlerin ele alındığı vurgulandı. Bildiride, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiği belirtildi.




#Seçim
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#Mustafa Şentop
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