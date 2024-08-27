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Sahte pasaport çetesi çökertildi

04:00 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 01:14 - 27/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya içinde sahte kimlik ve pasaport gönderen çete çökertildi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 8 şüpheli tutuklandı. İstanbul ekipleri, Avrupa ülkelerine M.B. tarafından çok sayıda kargo göndermesinden şüphelenerek inceleme başlattı. Polislerin yaptığı çalışmada, Fransa'ya 30 Temmuz'da gönderilmek üzere hazırlanan ve içinde hediyelik eşya bulunan kargoda sahte kimlik ele geçirildi. Takipler sonucunda şüpheli M.B'ye ait 14 kargoda da 17 ülkeye ait sahte kimlik bulundu. M.B'nin Fatih ilçesindeki iş yerine, başka şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. İş yerine getirilen kargonun içinde farklı ülkelere ait 25 kimlik olduğu belirlendi.



#Operasyon
#Polis
#pasaport
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