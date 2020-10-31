Şaka yapmak isterken arkadaşını öldürdü

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Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı: Bir milyon kitap kapasiteli

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı. 10 bin metrekare alan üzerine 4 katlı olarak inşa edilen kütüphanede 3- 6 yaş grubu çocuklar için özel salon, 23 ayrı okuma salonu, kent kütüphanesinin yanı sıra kafeterya ve spor salonu da bulunuyor. Salgın bittiğinde 7 gün 24 saat açık olacak.