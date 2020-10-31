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KONYA

Şaka yapmak isterken arkadaşını öldürdü

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki bağ evinde iddiaya göre 3 arkadaşıyla eğlenen R.T.Ç.'nin arkadaşı Ali Osman Kalay'a şaka amaçlı doğrulttuğu dedesine ait av tüfeği aniden ateş aldı. Boğazından vurulan Kalay, olay yerinde hayatını kaybederken R.T.Ç., gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü.
Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre 14 yaşındaki Ali Osman Kalay, arkadaşlarıyla birlikte dedesi M.A.'ya (65) ait Kamaşı mevkisindeki bağ evine gitti.

  • 3 arkadaşıyla sohbet eden R.T.Ç. (16) dedesine ait ruhsatlı av tüfeğini şaka amaçlı Ali Osman Kalay’a doğrulttu. Ancak tüfek ateş aldı ve lise öğrencisi Kalay, boğazından vuruldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kalay, kurtarılamadı.

Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü.

Ali Osman Kalay’ın cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. R.T.Ç., gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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