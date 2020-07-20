Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir" ifadesini kullandı. Vali Arslantaş, berrak suyunun güzelliğiyle göz kamaştıran Salda Gölü'nün fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan da geçen yıl Salda Gölü kıyısında yaptığı açıklamada, göl çevresinde alınan koruma tedbirleri sayesinde göl suyunun içme suyu kalitesine sahip olduğunu kaydetmişti.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Daire Başkanı Ümit Turan, Salda Gölü'nü, 'dumansız hava sahası' ile de ön plana çıkan bir plaj haline getireceklerini söyledi.
Turan, 1 Ağustos'tan itibaren Salda Gölü'nde sigara içilmesinin yasaklandığını açıkladı.
Ümit Turan, Ziyaretçilerin burada sigarasız, rahat bir ortamda, dumansız bir hava sahası içerisinde bu güzelliği izlemelerini istiyoruz. Bu da Türkiye'de bir ilk olacaktır dedi.
Bakanlık olarak aldıkları tedbirlerle alandaki su kalitesinin arttığının analiz raporları ile ortaya çıktığını kaydeden Turan, Şu anda içme suyu kalitesinde bir suya sahibiz...
Aldığımız tedbirlerle katı atık girdilerinin, çöplerin düzenli bir şekilde depolanması sebebiyle gölde şu anda herhangi bir kirlilik bulunmamaktadır dedi.
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Salda Gölü'nde 1 Ağustos'tan itibaren sigara yasak
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, 1 Ağustos'tan itibaren sigara içilmesi yasaklandı.
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Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndan iki binici astsubay ile asayiş eğitimi verilen 'Feray', 'Şimşek' ve 'Dolunay' adlı üç at, yaz boyunca Salda Gölü ve çevresinde görev yapacak.
Atlı jandarma timi görev süreleri boyunca araçla girilmesi mümkün olmayan alanlar başta olmak üzere, piknik alanları ve parklarda emniyet ve asayişi sağlarken, doğa ve yaban hayatının korunması ve çevre koruma ile ilgili görevleri de ifa edecek.
Atlı jandarma timi eylül ayı sonunda görevini tamamlayarak Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı'na dönecek.
Salda Gölü atlı jandarmalar koruyacak
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü normalleşme süreciyle birlikte eski günlerine döndü. Gölün çevresindeki güvenlik, 'Feray', 'Şimşek' ve 'Dolunay' isimli atlarla görev yapan jandarma timleri tarafından sağlanacak.
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Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, mavi ve beyaz tonları ile özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı.
6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğundaki gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da uğrak mekanı.
Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı.
Sığırkuyruğu bitkisinin 2 türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise 1. Derece Doğal Sit alanı.
Bölge sadece günü birlik ziyaretçilerin değil, kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktası. Son zamanlarda popüler olması sebebiyle özellikle Rus turistler de bölgeye adeta akın ediyor.
Salda Gölü’nün mükemmel olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ferdi Aydın, “Ben Karadenizliyim, özellikle görmek için buraya geldim. Türkiye’de ender göllerden birisi” dedi.
Azerbaycan vatandaşı Seruz Rahimov Talış ise, “İlk Maldivler’e gitmeyi düşünüyordum. Kardeş memlekette böyle güzel bir yerin olduğunu duyunca geldik. Nefis bir yer. Günübirlik kamp atmayı düşünürken, 3 gündür gidemedik. Kendi ülkemin vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Tüm güzellikleri burada görmek mümkün” diye konuştu.
Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metreye ulaşıyor. Salda bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü havadan görüntülendi. Doğası ile dikkat çeken golü, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.
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İyi Partili Aylin Cesur'dan skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır monte ederiz
Şehit cenazelerinde verdiği pozlar ile tartışma konusu olan İyi Partili vekil Aylin Cesur, Burdur'da partisinin kongresine katıldığı programda söylediği Salda Gölü'nde yapılan çalışmalar hakkında skandal sözler ile büyük tepki topladı. İyi Partili Cesur'un, 'Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz ve hesabını sorarız' ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sosyal medyada hem de kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
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Emine Erdoğan Salda Gölü'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'nde göl ve göl çevresinin korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi.