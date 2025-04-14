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Şam ziyareti yakın zamanda

Şam ziyareti yakın zamanda

Canberk Doğan
04:0014/04/2025, Pazartesi
G: 14/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara devrimden bu yana iki kez Türkiye’yi ziyaret etti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara devrimden bu yana iki kez Türkiye’yi ziyaret etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2025) kapsamında görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Şam ziyareti yeniden gündeme geldi. Diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beklenen Suriye ziyareti konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, Şam’a ziyaretin gündemde olduğunu belirterek, “Bekliyoruz henüz şu anda ama yakın zamanda olacağını düşünüyoruz. Zaman konusunda netlik yok ama yakında açıklanabilir” dedi.


LİDER DÜZEYİNDE SON ZİYARET 2009’DA

Söz konusu ziyaret, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Şam ziyaretinden bu yana cumhurbaşkanı seviyesinde Suriye’ye ilk ziyaret olacak. Devrimin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın gibi üst düzey isimler Suriye’ye gitmişti.


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