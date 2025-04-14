Şam ziyareti yakın zamanda

Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF 2025) kapsamında görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Şam ziyareti yeniden gündeme geldi. Diplomatik kaynaklar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın beklenen Suriye ziyareti konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kaynaklar, Şam’a ziyaretin gündemde olduğunu belirterek, “Bekliyoruz henüz şu anda ama yakın zamanda olacağını düşünüyoruz. Zaman konusunda netlik yok ama yakında açıklanabilir” dedi.