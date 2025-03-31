Şam-ı Şerif özüne döndü

Muhaliflerin başlattığı 8 Aralık operasyonu sonrası ülkesine dönen pek çok Suriyeli, ilk kez bayramı özgürce kutlayacak. Suriye’de hilal görünmediği için dün 1 gün daha oruç tutuldu. Arefe gününün heyecanıyla pek çok Suriyeli, gözyaşları içinde 14 yılın ardından ilk kez bugün özgürce bayramı karşılayacak. Suriye’nin başkenti Şam’daki Hamidiye Çarşısı başta olmak üzere pek çok noktada bayram telaşı hakim. Ayrıca camilerde bayram namazı için hazırlıklar sürerken güvenlik önlemleri de artırıldı. Devrimin sembolik önemine sahip olan Emevi Camii’nde ise halk, teşrik tekbirleri getirerek bayramı karşılıyor. Hamidiye Çarşısı’ndaki dükkanda 70 senelik dede mesleği olan bakırcılığı sürdüren Abdulmunim abu Muhammed, “60 senedir bir kuşatma altındaydık. Şam-ı Şerif, özgürlüğe kavuştuktan sonra özüne döndü. Bu bayram bizim için tarifi olmayan güzellikte. Özgürlüğün bütün halklara ulaşmasını istiyorum. En kısa zamanda Filistin’de de özgür Ramazanları ve bayramları yaşamak nasip olsun” diye konuştu.