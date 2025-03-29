AJet'in Şam'a ilk uçuşu 21 Nisan'da

Yurt içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, 21 Nisan'da Suriye'nin başkenti Şam'a seferlerine başlayacağını açıkladı.
Kuruluşunun 1'inci yılını kutlayan AJet, Şam'a ilk uçuşu 21 Nisan'da gerçekleştirecek. Havayolu şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi), Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise haftada 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Şam Uluslararası Havalimanı'na direkt seferler yapacak. İstanbul ve Ankara'dan Şam'a seyahat etmek isteyen yolcular için biletler 149 Dolar/Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.