AJet'in Şam'a ilk uçuşu 21 Nisan'da

Kuruluşunun 1'inci yılını kutlayan AJet, Şam'a ilk uçuşu 21 Nisan'da gerçekleştirecek. Havayolu şirketi İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan haftada 4 gün (Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi), Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise haftada 3 gün (Salı, Perşembe, Pazar) Şam Uluslararası Havalimanı'na direkt seferler yapacak. İstanbul ve Ankara'dan Şam'a seyahat etmek isteyen yolcular için biletler 149 Dolar/Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.