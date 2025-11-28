Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı: Vatandaşların ilk yorumu 'Otel konforunda' oldu

Hastane hakkında bili veren Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Kamunun öz kaynaklarıyla yapılan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi bugün itibarıyla hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Şu ana kadar 75 poliklinik hastasına hizmet verildi. Kan alma, akciğer grafisi, tomografi gibi tüm alanlar aktif olarak kullanıldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Göğüs hastalıkları hastalarımızın transferini sürdürüyoruz. İşimiz çok hassas olduğu için tüm sistemleri tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Kademeli geçişle, hata yapmadan tüm hastaların transferini sağlayacağız. Hastaneyi aşama aşama vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.