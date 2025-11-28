Samsun Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı: Vatandaşların ilk yorumu 'Otel konforunda' oldu

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla yapılan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları Kliniği, hasta kabulüne başladı. Yeni hastane için vatandaşların ilk yorumu "Otel konforunda" oldu.
Canik ilçesinde bulunan Samsun Şehir Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları Kliniği bugün itibarıyla faaliyete geçti. Kliniğin açılmasıyla birlikte, diğer hastanelerin yoğun bakım ve servislerinde yatan göğüs hastaları yeni hastaneye transfer edildi. Ayrıca hastanede poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Hastaneye gelen vatandaşlar, tesisin büyüklüğü ve konforundan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, hastanede yatan hastaları ziyaret ederek ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.
Hastane hakkında bili veren Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras, "Kamunun öz kaynaklarıyla yapılan bin 458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi bugün itibarıyla hastalarımıza hizmet vermeye başladı. Şu ana kadar 75 poliklinik hastasına hizmet verildi. Kan alma, akciğer grafisi, tomografi gibi tüm alanlar aktif olarak kullanıldı. Şu ana kadar herhangi bir sorun ile karşılaşmadık. Göğüs hastalıkları hastalarımızın transferini sürdürüyoruz. İşimiz çok hassas olduğu için tüm sistemleri tekrar tekrar kontrol ediyoruz. Kademeli geçişle, hata yapmadan tüm hastaların transferini sağlayacağız. Hastaneyi aşama aşama vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.