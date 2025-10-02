Kayapınar Şehir Hastanesi 3,5 milyon hastaya hizmet verecek

Diyarbakır’da bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Kayapınar Şehir Hastanesi’nin yüzde 58’lik kısmı tamamlandı. Hastane ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, “Yılda yaklaşık 3,5 milyon hastanın tedavi görebileceği bu tesis, kamunun yoğun bakım kapasitesini yüzde 50 artıracak. 38 tam donanımlı ameliyathane, 5 anjiyo laboratuvarı, 3 MR, 3 BT ve 20 ultrason cihazı gibi ileri teknolojiye sahip donanımlar yer alacak” dedi.
Diyarbakır’da bölgenin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan Kayapınar Şehir Hastanesi’nin yapımı sürüyor. Tamamlandığında ileri tıp teknolojilerinin yer aldığı kapsamlı bir sağlık kompleksi olarak hizmet verecek.
Toplam 438 bin metrekare alan üzerine kurulan ve 263 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede, 1000 yatak, 250 poliklinik, 38 ameliyathane, 326 yoğun bakım yatağı ve 42 diyaliz yatağı bulunacak. Ayrıca tek kişilik doğum odaları, anne oteli, refakatçi oteli, kemoterapi ve radyoterapi üniteleri, yanık ve inme merkezi, onkoloji merkezi, perinatoloji merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi ve nükleer tıp merkezi gibi birçok ileri sağlık birimi yer alacak.
Herhangi bir afet veya olağanüstü durumda yatak kapasitesi 1500’e kadar çıkarılabilecek hastane, 802 deprem izolatörü ile donatılarak büyük depremlerde dahi kesintisiz hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Tesis tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde yaklaşık 5 bin personelin görev yapması planlanıyor.
"SAĞLIK TURİZMİNDE BÖLGENİN MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK"
İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, inşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü belirterek, “Hastanemiz 438 bin metrekare arsa alanı üzerinde 263 bin metrekare kapalı alana sahip. Şu anda kaba inşaatı tamamlandı, ince işçilik ve teknik donanım aşamasındayız. Yüzde 58 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. 1,5 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Şehir hastanemiz son teknoloji tıbbi cihazlar ve donanımlarla bölgenin en gelişmiş sağlık merkezlerinden biri olacak. İyotlu tedavi merkezi, bölgede olmayan çocuk kapalı psikiyatri servisi, kadın ve erkek kapalı psikiyatri servisleri olacak. Ayrıca hibrit ameliyathanelerle aynı anda birden fazla cerrahi müdahale yapılabilecek. Bu özelliklerle sadece Diyarbakır’a değil, Irak, Suriye ve Türk Cumhuriyetleri’nden gelen hastalara da hizmet verilecek. Sağlık turizmi açısından da bölgenin merkezi olacak” diye konuştu.
"GÜNDE ORTALAMA 15 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK"
Asiltürk, hastanenin tamamlandığında günde ortalama 15 bin hastanın muayene edileceği, hasta ve yakınlarıyla birlikte 50 bin kişinin giriş-çıkış yapabileceği bir sağlık kompleksi haline geleceğini ifade ederek, “Yılda yaklaşık 3,5 milyon hastanın tedavi görebileceği bu tesis, kamunun yoğun bakım kapasitesini yüzde 50 artıracak. 38 tam donanımlı ameliyathane, 5 anjiyo laboratuvarı, 3 MR, 3 BT ve 20 ultrason cihazı gibi ileri teknolojiye sahip donanımlar yer alacak. Tabii bin yataklı hastane diyoruz künyesinde. Fakat arttırılabilir kapasitesiyle 1500 yatağa kadar ihtiyaç duyulduğunda arttırılabilecek. Çünkü yataklarımızın hemen tamamı tek kişilik oda olarak planlanmış fakat çift kişilik kapasiteye sahip bir şekilde fonksiyon görebiliyor. 5 bin sağlık personeli görev yapacak. Bölge büyük bir deprem yaşamış bir yer. Bu nedenle 802 sismik izolatör kullanılıyor. Yüksek şiddetli depremlerde dahi sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı.