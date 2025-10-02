Kayapınar Şehir Hastanesi 3,5 milyon hastaya hizmet verecek

"GÜNDE ORTALAMA 15 BİN HASTAYA HİZMET VERECEK"





Asiltürk, hastanenin tamamlandığında günde ortalama 15 bin hastanın muayene edileceği, hasta ve yakınlarıyla birlikte 50 bin kişinin giriş-çıkış yapabileceği bir sağlık kompleksi haline geleceğini ifade ederek, “Yılda yaklaşık 3,5 milyon hastanın tedavi görebileceği bu tesis, kamunun yoğun bakım kapasitesini yüzde 50 artıracak. 38 tam donanımlı ameliyathane, 5 anjiyo laboratuvarı, 3 MR, 3 BT ve 20 ultrason cihazı gibi ileri teknolojiye sahip donanımlar yer alacak. Tabii bin yataklı hastane diyoruz künyesinde. Fakat arttırılabilir kapasitesiyle 1500 yatağa kadar ihtiyaç duyulduğunda arttırılabilecek. Çünkü yataklarımızın hemen tamamı tek kişilik oda olarak planlanmış fakat çift kişilik kapasiteye sahip bir şekilde fonksiyon görebiliyor. 5 bin sağlık personeli görev yapacak. Bölge büyük bir deprem yaşamış bir yer. Bu nedenle 802 sismik izolatör kullanılıyor. Yüksek şiddetli depremlerde dahi sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi hedefleniyor” ifadelerini kullandı.