Manisa Şehir Hastanesi 7 yılda 9 milyon poliklinik hastasına hizmet verdi

Manisalı vatandaşları modern tıbbın imkanlarıyla buluşturan Manisa Şehir Hastanesi kapılarını açtığı 2018’den bu yana 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hastasına hizmet verdi.
Kurulduğu günden bu yana modern tıbbın tüm imkânlarını Manisa halkıyla buluşturan Manisa Şehir Hastanesi, hasta güvenliği, erişilebilirlik ve kalite odaklı hizmet anlayışıyla 7. yılını gururla kutluyor. 2018 yılında kapılarını açtığı ilk günden bu yana yalnızca bir hastane değil; bilimin ışığında, insanın merkezinde ve güvenin rehberliğinde ilerleyen bir sağlık yuvası haline geldi. 2018 yılında 558 yatak kapasitesiyle hizmete başlayan Manisa Şehir Hastanesi, kısa sürede fiziki ve hizmet kapasitesini artırarak 585 yatağa ulaştı. Bugün yaklaşık 2 bin 475 çalışanı ile Manisa ve çevre illere güvenli, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Manisa Şehir Hastanesi, yalnızca bir sağlık kurumu değil; bölgesel bir sağlık üssü, güvenin ve şifanın merkezi haline geldi.
Kalite yolculuğunda örnek gösterilen kurum olan Manisa Şehir Hastanesi, Türkiye Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından akredite edilen Türkiye’nin 5. kamu hastanesi unvanını alarak, sağlıkta kaliteyi uluslararası düzeyde tescilledi. Bu belge, hastanenin hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve etik değerlere verdiği önemin en somut göstergesi oldu. Manisa Şehir Hastanesi böylece, hem çalışanlarına hem de hastalarına daha güvenli, daha etkin ve sürdürülebilir bir sağlık ortamı sunduğunu belgeledi.
Geçen 7 yıl içinde Manisa Şehir Hastanesi milyonlarca hastaya şifa ve umut oldu. 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hastasına hizmet verilirken, 2 milyon 305 bin 430 acil servis başvurusuna hızlı ve etkin müdahale sağlandı, 255 bin 934 yatan hastanın tedavisi başarıyla tamamlandı, 149 bin 863 ameliyat gerçekleştirildi, 1.433 kalp bypass ve 28.899 anjiyo işlemiyle binlerce hastaya yaşam umudu olundu.
İnme Merkezi 7 yılda 82 hastaya zamanında ve etkili müdahaleyle hayat kazandırırken, 104 bin 209 kemoterapi ve 253 bin 391 radyoterapi seansı başarıyla tamamlandı. 66 bin 355 diyaliz seansı ile böbrek hastalarına yaşam desteği sağlanırken, 48 bin 861 endoskopi-kolonoskopi işlemi gerçekleştirildi. 31 bin 588 doğumla yeni hayatların ilk nefeslerine tanıklık edilirken, 13 bin 77 evde sağlık hizmetiyle sağlık evlere taşındı.
Obezite Merkezi’ne 16 bin 998, Diyabet Okulu’na 17 bin 45, Gebe Okulu’na bin 876, Ebe Polikliniği’ne 5 bin 915, Yara Bakım Polikliniği’ne 4 bin 757, Yaşam Birimi’ne 274 başvuru gerçekleşti. Ayrıca Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarıyla 600 hastaya tedavi hizmeti sunuldu ve hizmete yeni açılan ERCP Ünitesi’nde 44 ileri endoskopik işlem başarıyla gerçekleştirildi.
Manisa Şehir Hastanesi, birçok alanda olduğu gibi nörolojik acillerde de fark oluşturuyor. İnme Merkezi, zamanında tanı ve hızlı tedaviyle beyin damar hastalıklarında yaşam kurtaran uygulamaları hayata geçiriyor. Ayrıca ERCP Ünitesi, ileri endoskopik işlemlerle özellikle safra yolu ve pankreas hastalıklarında yüksek başarı oranlarına ulaşarak Ege Bölgesi’nin referans merkezlerinden biri haline geldi. Bu birimler, yalnızca Manisa’ya değil; çevre illerden gelen hastalara da ileri düzey tanı ve tedavi imkanları sunuyor.
7 yılda altyapı, teknoloji ve insan gücü yatırımlarını sürdüren Manisa Şehir Hastanesi, çok sayıda yeniliğe imza attı. GETAT Merkezi, bilimsel temelli tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla alternatif tedavi olanağı sunarken; kemoterapi ünitesi, mevcut güçlü altyapısına ek olarak tam otomatik ilaç hazırlama sistemiyle hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşıdı. Obezite Merkezi, Diyabet ve Gebe Okulları, Yara Bakım ve Yaşam Birimleri ile tedavinin ötesinde koruyucu sağlık hizmetleri anlayışını da ön plana çıkardı. Üçüncü basamak sağlık hizmeti veren yapısıyla Manisa Şehir Hastanesi, ileri seviye tedavi gerektiren vakalarda referans kurum konumuna ulaştı.