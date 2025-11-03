Manisa Şehir Hastanesi 7 yılda 9 milyon poliklinik hastasına hizmet verdi

Geçen 7 yıl içinde Manisa Şehir Hastanesi milyonlarca hastaya şifa ve umut oldu. 9 milyon 635 bin 411 poliklinik hastasına hizmet verilirken, 2 milyon 305 bin 430 acil servis başvurusuna hızlı ve etkin müdahale sağlandı, 255 bin 934 yatan hastanın tedavisi başarıyla tamamlandı, 149 bin 863 ameliyat gerçekleştirildi, 1.433 kalp bypass ve 28.899 anjiyo işlemiyle binlerce hastaya yaşam umudu olundu.





İnme Merkezi 7 yılda 82 hastaya zamanında ve etkili müdahaleyle hayat kazandırırken, 104 bin 209 kemoterapi ve 253 bin 391 radyoterapi seansı başarıyla tamamlandı. 66 bin 355 diyaliz seansı ile böbrek hastalarına yaşam desteği sağlanırken, 48 bin 861 endoskopi-kolonoskopi işlemi gerçekleştirildi. 31 bin 588 doğumla yeni hayatların ilk nefeslerine tanıklık edilirken, 13 bin 77 evde sağlık hizmetiyle sağlık evlere taşındı.





Obezite Merkezi’ne 16 bin 998, Diyabet Okulu’na 17 bin 45, Gebe Okulu’na bin 876, Ebe Polikliniği’ne 5 bin 915, Yara Bakım Polikliniği’ne 4 bin 757, Yaşam Birimi’ne 274 başvuru gerçekleşti. Ayrıca Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamalarıyla 600 hastaya tedavi hizmeti sunuldu ve hizmete yeni açılan ERCP Ünitesi’nde 44 ileri endoskopik işlem başarıyla gerçekleştirildi.