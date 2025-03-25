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Samsun'da arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan zanlı tutuklandı

Samsun'da arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan zanlı tutuklandı

13:4525/03/2025, Salı
AA
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, arkadaşının montundan 2 bin 500 lira çalan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin, arkadaşının montundan parayı çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki internet kafede bir kişinin montundan 2 bin 500 lira çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, internet kafeye birlikte gittiği arkadaşı İ.A'nın (31), mağdurun koltuğa astığı monttan parayı çaldığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi adresinde yakaladı. Gözaltına alınan zanlının yapılan sorgusunda 12 suç kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, mağdur ile şüphelinin kafeye birlikte girdikleri görülüyor. Kayıtlarda, mağdurun bilgisayar başına oturduktan sonra şüphelinin eğilerek monttan parayı aldığı anlar yer alıyor.



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