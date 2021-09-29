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Sanat emekçilerinin yanında

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezi ile ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, 27 farklı mekânda 350 branşla yılda yaklaşık 30 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir eğitim kurumuna dönüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanat emekçilerinin yanında ​
Sayısı 16’ya ulaşan Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’nde bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciye eğitim verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezi ile ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, 27 farklı mekânda 350 branşla yılda yaklaşık 30 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir eğitim kurumuna dönüştü. Bu güne kadar 300 bine yakın kişiye farklı alanlarda eğitimlerin verildiği BUSMEK, hizmet çıtasını daha da yükselterek, bünyesine 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Ana Kucağı Okul Öncesi Eğitim Merkezlerini ve üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını da dahil etti.

  • Sayısı 16’ya ulaşan Ana Kucağı Eğitim Merkezleri’nde bugüne kadar 3 bine yakın öğrenciye eğitim verilirken, üniversiteye hazırlık kurslarından da bugüne kadar 3 bin 500’e yakın genç istifade etti.
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