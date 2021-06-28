Gündem Sanata ve sanatçıya büyük destek
BURSA

Sanata ve sanatçıya büyük destek

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini bir bir devreye sokan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan sanatçıları da yalnız bırakmadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sanata ve sanatçıya büyük destek
Başkan Aktaş, Haziran ayı meclis toplantısında sokak sanatçılarına verilen desteğin artacağını, yaklaşık 1 milyon TL bütçeli Bursa Açıkhava Sanat Günleri projesini uygulamaya geçireceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak sanatçılarını desteklemek için 1 milyon TL bütçeli yeni bir projenin startını veriyor. Pandeminin Türkiye’de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlardan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanatçılara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Haziran ayı meclis toplantısında sokak sanatçılarına verilen desteğin artacağını, yaklaşık 1 milyon TL bütçeli Bursa Açıkhava Sanat Günleri projesini uygulamaya geçireceklerini söyledi. Pandemi yüzünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektörün zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Sokak sanatçılarımıza destek olmak için çok farklı projeler geliştirdik ve uygulamaya koyduk” dedi.
Abone Ol Google News
Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

​Aracıyla takla attı, ilk isteği herkesi şaşırttı.
Bahçelievlerde feci ölüm

Bahçelievler'de feci ölüm

​İki bina arasındaki boşluğa düşen kadın hayatını kaybetti.
LNG’lerle 1 milyar dolar tasarruf

LNG’lerle 1 milyar dolar tasarruf

​Bakan Dönmez, gazetecilere açıklamada bulundu.
Türksat 5A göreve başlıyor

Türksat 5A göreve başlıyor

​SpaceX tarafından 8 Ocak'ta uzaya gönderilmişti.
Kriptonun kaynağı

Kriptonun kaynağı

​FETÖ'nün holdingi üzerinden kamuya 5 bin kişi yerleştirmişler.
Kavala’nın adamından Peker’e hediye

Kavala’nın adamından Peker’e hediye

Ortaya çıkan 22 Nisan 2013 tarihli savunmada, dikkat çeken noktalar bulunuyor.
Bizim Mahallede maziye nostaljik yolculuk

Bizim Mahallede maziye nostaljik yolculuk

​1970 ve 1980'li yıllara nostaljik bir yolculuk yaptırıyor
Yalanda ısrarcı

Yalanda ısrarcı

​Kaynağı özür diledi, Kılıçdaroğlu 'troll' dedi.

Yemen halkı sahipsiz

Yemen halkı sahipsiz

Modern dünyanın gözleri önünde insanlık dramı yaşanıyor.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.
Gazze'nin umudu <br>yok olmasın

Gazze'nin umudu
yok olmasın

​Yardımlar kumanyanın ötesine geçmeli.
Sınav bitti sıra sonuçlarda

Sınav bitti sıra sonuçlarda

​İki günlük sınav telaşı yerini sonuçları beklemeye bıraktı.
Adım adım normalleşme

Adım adım normalleşme

​1 Temmuz'da tüm iş yerleri açılıyor.
Bir orman <br>işçisi şehit oldu

Bir orman
işçisi şehit oldu

​Hem orman hem yürekler yandı.
Belçika, İtalya ile eşleşti

Belçika, İtalya ile eşleşti

​Portekiz'i 1-0 yenen Belçika, çeyrek finalde İtalya ile eşleşti.
Vaka sayısında bir ilk

Vaka sayısında bir ilk

Tedbirler ve aşılarla birlikte sayılar hızla düştü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.