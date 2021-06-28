​Sanata ve sanatçıya büyük destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sokak sanatçılarını desteklemek için 1 milyon TL bütçeli yeni bir projenin startını veriyor. Pandeminin Türkiye’de ilk kez görüldüğü geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlardan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine yönelik destek paketlerini devreye alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, sanatçılara yönelik desteklerine bir yenisini daha ekliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Haziran ayı meclis toplantısında sokak sanatçılarına verilen desteğin artacağını, yaklaşık 1 milyon TL bütçeli Bursa Açıkhava Sanat Günleri projesini uygulamaya geçireceklerini söyledi. Pandemi yüzünden tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok sektörün zor zamanlar geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Sokak sanatçılarımıza destek olmak için çok farklı projeler geliştirdik ve uygulamaya koyduk” dedi.