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Sanatçıların hakları Yücel Arzen’e emanet

AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilen sanatçı Yücel Arzen, 25 yıldır üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (MESAM) uğurlandı.

Sevda Dursun
04:00 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yücel Arzen.

Yücel Arzen.

MESAM’la uyumlu çalışarak sanatçıların haklarını korumak için çalışacağını söyleyen Yücel Arzen, “Müzisyenler insanlık tarihinin başından beri eserlerimizi çeşitli ortamlarda dile getirdi. Artık sanat, fikri çoğaltımdan kaynaklı bir değere dönüştü. MESAM bu hakları Türkiye'de toplayan ilk ve en köklü kurum" ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA TELİFİYLE DE İLGİLENECEĞİM

Yapay zekadan doğan telif haklarıyla ilgili de çalışacaklarını söyleyen Arzen, “Bizler Sanayi Devrimi kodlarıyla düşünüyoruz. Artık dijital devrimin olanaklarıyla bir sanat ürününün tanımını yeniden yapmalıyız. Sanayi Devrimi bizde yapıt eksenli düşünmeyi koşulladı. Şimdi yeni bir dönem başladı. Dijital devrim aslında köklerimizde var olan sanata bakışımızın yeni olanaklarını sağlıyor. İsmet Özel'in çok güzel bir sözü var, 'Şair şiir yazmadığı zaman da şairdir'. Sanatçılık bir hayat tarzıdır. Sanatçılar evlerine ekmek götürecekler. Satacak başka ürünleri yok" dedi.



#AK Parti
#Yücel Arzen
#MESAM
#Yapay Zeka
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