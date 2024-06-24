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Kremlin Kazakistan'ı işaret etti: Erdoğan ve Putin Kazakistan'da bir araya gelebilir

Kazakistan'da 3-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısı öncesi Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan'da gerçekleştirilecek zirvede bir araya gelebileceğini açıkladı.

23:02 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:49 - 24/06/2024 Pazartesi
IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir görüşme yapabileceğine dair açıklaması sonrası, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.

Erdoğan ve Putin, Kazakistan'da bir araya gelebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya Dışişleri Bakanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında önümüzdeki günlerde Kazakistan'da gerçekleşmesi planlanan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısında bir görüşme planlanabileceğine dair açıklamasından sonra Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi.

Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada bu ihtimali doğrulayarak, “Evet. Böyle bir imkan şu anda değerlendiriliyor” dedi.



#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
#Kazakistan
#Şangay İşbirliği Örgütü
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