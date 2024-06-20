Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bayram sonrası yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek. İlk olarak, 3-4 Temmuz'da Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, burada devlet başkanlarıyla önemli görüşmeler yapacak.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi beklenen Erdoğan, ikili ve bölgesel konuları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Ukrayna'daki savaşı ele alacak.

















Türk dünyasıyla kritik zirve





5-6 Temmuz'da Azerbaycan'a geçecek olan Erdoğan, Şuşa'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacak. Bu zirvede Türk dünyasıyla ilgili stratejik konular masaya yatırılacak.





NATO Zirvesi'nde Biden ile görüşecek





9-11 Temmuz tarihlerinde NATO Liderler Zirvesi'nde yer alacak olan Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere birçok liderle görüşmeler gerçekleştirecek. Zirvenin ana gündem maddeleri arasında Ukrayna savaşı ve Gazze'deki durum yer alacak.





KKTC'ye önemli ziyaret





ABD'den dönüşünün ardından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü sebebiyle 20 Temmuz'da KKTC'ye gidecek olan Erdoğan, askeri geçit törenine katılacak ve KKTC Meclisi'nde konuşma yapacak. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de davet eden Erdoğan, bu ziyaretinde Kıbrıs konusundaki güncel gelişmeleri de değerlendirecek.







