Şanlıurfa'da tarihi adım atıldı: Divanyolu trafiğe kapatıldı, nostaljik tramvay hizmete girdi

Bugün itibarıyla, Haşimiye Meydanı ile Yusuf Paşa Camii arasındaki bu güzergâh, her gün 10.00 ile 18.00 saatleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Tramvaylarımız bu saatler arasında vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Esnafımızın ticaretinin olumsuz etkilenmemesi için kontrollü araç giriş çıkış saatleri belirledik. Ayrıca, bölgede görev yapan esnaflarımız için 120 araç kapasiteli özel bir otopark oluşturduk. İnşallah yapacağımız kamulaştırmalarla otopark sorununu da çözeceğiz. Abonman sistemiyle bu otoparktan düzenli şekilde yararlanabilecekler. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, yayalaştırılan bölgede 6 adet shuttle aracı sürekli hizmet verecek. Yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlarımızın rahatça ulaşım sağlaması bizim için önceliktir. Projemizin bir diğer yönü de turizme kazandıracağı dinamiktir. Divanyolu ve Sarayönü Caddeleri, artık hem turistlerin hem de Şanlıurfalıların keyifle yürüdüğü, nefes aldığı bir kültür aksı haline gelecek. Bu projenin her aşamasında emek veren tüm mesai arkadaşlarıma, UKOME üyelerine, teknik ekiplere, esnafımıza ve halkımıza gönülden teşekkür ediyorum. Bu projeyi bir fikirden gerçeğe dönüştüren herkes, bu şehrin hafızasında iz bırakmıştır. Şanlıurfa artık her sabah yeniden doğan, her hizmetle yeniden tazelenen bir şehir… Bugün bu şehir, kendi tarihine yakışan bir adım daha atıyor.”